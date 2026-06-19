МЗС прокоментувало інформацію про смерть ексфутболіста Шарпара в Греції

В'ячеслав Шарпар, колишній півзахисник Волині, Ворскли та молодіжної збірної України, загинув у Греції. Водночас офіційна процедура ідентифікації його тіла наразі ще не завершена.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що наразі проводиться експертиза та порівняння біологічних зразків, аби остаточно встановити особу загиблого. Про це повідомляє "Чемпіон".

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Яка нова інформація з'явилася стосовно Шарпара?

За попередніми даними, 11 червня біля узбережжя в районі міста Лутракі було знайдено тіло чоловіка. Згодом з'явилася інформація, що це може бути В'ячеслав Шарпар, про його смерть раніше повідомила мати футболіста.

У МЗС України зазначили, що посольство України в Греції з перших днів ситуації підтримує контакт із родиною зниклого та співпрацює з місцевими правоохоронними органами.

"Посольство України в Греції з самого початку цієї резонансної історії перебуває на зв'язку з рідними зниклого громадянина, надає необхідну консульську допомогу та сприяння у взаємодії з грецькими правоохоронцями. Наразі триває експертиза біологічних зразків неідентифікованого тіла… Ідентифікація буде можлива після отримання результатів експертизи. Посольство тримає справу на контролі" – йдеться в коментарі.

Що відомо про смерть Шарпара?

Трагедія сталася 2 червня, у день його 39-річчя. Близько 5-ї ранку він вирушив купатися на місцевий пляж і зник за нез'ясованих обставин. У країні було оголошено спеціальний розшуковий статус Silver Alert. Тіло чоловіка виявили через дев'ять днів, 11 червня, біля одного з морських причалів.

Родина загиблого, в якого залишилося четверо дітей, наразі займається оформленням документів і збором коштів для репатріації тіла В'ячеслава до України, щоб поховати його відповідно до християнських традицій.