Українського тренера, який втік у Білорусь, позбавили звання: дісталося і його дружині

Старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики В'ячеслав Лаврухін несподівано поїхав до Білорусі. Він скористався законом, який дозволяє виїзд особам старше 60 років.

Колишній тренер Лаврухін позбавлений звання "Заслужений тренер України". Як повідомило Міністерство молоді та спорту України у відповіді на запит "Чемпіона", рішення пов'язане з переїздом Лаврухіна до Білорусі.

Що відомо про позбавлення звання у Лаврухіна?

Міністерство молоді та спорту України повідомило, що В'ячеслав та Ірина Лаврухіни втратили звання "Заслужений тренер України" після переїзду до країни-агресора.

Відповідно до клопотання громадської організації "Українська федерація гімнастики", наказом Мінмолодьспорту від 18 березня 2026 року № 1555 В'ячеслава Лаврухіна було позбавлено звання.

Наступного дня, 19 березня 2026 року № 1590, аналогічне рішення прийнято щодо Ірини Лаврухіної.

