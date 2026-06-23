Рішення на користь Росії: World Gymnastics погрожує карати українок після протестів

World Gymnastics суттєво посилила правила поведінки під час церемоній нагородження. Нові норми можуть вдарити по українських спортсменках, які протестують проти участі росіян у міжнародних турнірах.

Міжнародна федерація гімнастики внесла зміни до регламенту проведення церемоній нагородження. Порушникам загрожують серйозні санкції – аж до позбавлення медалей та анулювання результатів, йдеться на сайті організації.

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Що відомо про зміни?

World Gymnastics оголосила про оновлення правил поведінки спортсменів під час церемоній нагородження. У документі з'явилися нові статті, які наголошують на "нейтральності" урочистих заходів.

Відтепер на п'єдесталі заборонені будь-які політичні, релігійні або расові акції. Спортсменам не дозволяється використовувати жести, символіку, плакати чи іншу неофіційну атрибутику. Єдиними дозволеними символами залишаються офіційні державні прапори, погоджені федерацією.

Крім того, World Gymnastics запровадила сувору систему покарань. За порушення правил можливі дисциплінарні санкції, дискваліфікація, анулювання результатів та навіть позбавлення вже завойованих нагород. Відповідальність нестимуть не лише спортсмени, а й національні федерації.

Причиною став протест української спортсменки

Одним із приводів для змін став інцидент на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у болгарській Варні у травні цього року. Під час церемонії нагородження у вправах зі стрічкою українка Софія Країнська, яка здобула срібло, демонстративно одягнула навушники та закрила очі руками під час виконання російського гімну.

Нові правила з'явилися невдовзі після рішення федерації повернути російських спортсменів до міжнародних стартів із національною символікою. Через це в спортивному середовищі вже лунають припущення, що оновлений регламент насамперед спрямований на недопущення подібних протестних акцій у майбутньому.

Варто зазначити, що українські гімнастки неодноразово висловлювали свою позицію щодо допуску представників Росії до міжнародних змагань. Раніше спортсменки відмовлялися від спільних фотографій із росіянками, ігнорували їх під час церемоній нагородження та публічно критикували рішення спортивних федерацій щодо повернення атлетів країни-агресорки.