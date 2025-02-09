Зіграє проти третьої ракетки світу: Костюк вийшла у наступний раунд WTA 1000 у Катарі

Розпочався основний етап престижного турніру WTA 1000 у катарській Досі. Призовий фонд змагань складає понад три мільйона доларів.

Марта Костюк – Зейнеп Сонмез 6:3, 6:3

Марта Костюк у стартовому матчі WTA 1000 зустрічалась с Зейнеп Сонмез. Перша ракетка України здолала турецьку тенісистку у двох сетах з рахунком 6:3, 6:3, повідомляє 24 канал.

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Вдалий старт для Костюк

Марта Костюк вперше на тенісному корті перетнулась з Зейнеп Сонмез. Перша ракетка України здолала турецьку тенісистку на початку турніру у Досі за 1 годину 34 хвилини.

У першому сеті українській тенісистці знадобився лише один брейк для перемоги. Марта також відіграла 6 брейк-поїнтів на своїх подачах. Після чого Костюк заволоділа перевагою, яку не відпускала до самого кінця протистояння з Сонмез.

Статистика. Марта Костюк виконала два ейси та зробила три подвійні помилки. Тоді як Зейнеп Сонмез жодного разу не подала навиліт, також на рахунку турецької тенісистки шість помилок при подачі.

У другому колі тисячника у катарській Досі Марта Костюк зіграє проти третьої ракетки світу з США Коко Гауфф. Матч відбудеться у вівторок – 11 лютого.

Українська тенісистка також виступить у парному розряді на турнірі у Катарі. Марта Костюк зіграє разом з американкою Софією Кенін.