WTA оштрафувала та забрала очки в української тенісистки, батько якої служить у ЗСУ

Жіноча тенісна асоціація (WTA) вчергове продемонструвала своє упереджене ставлення до українських спортсменок. Через незначне порушення організація застосувала серйозні санкції до Олександри Олійникової.

На минулому тижні Олександра Олійникова здобула перемогу на турнірі ITF W35 в Санта-Маргеріта-ді-Пула в Італії. Проте WTA вирішила оштрафувати українку та забрати рейтингові очки, пише 24 Канал з посиланням на Великий Теніс України.

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За що WTA застосувала санкції проти української тенісистки

Про несправедливі санкції до Олександри розповів її батько Денис Олійников. Наразі він служить у Збройних силах України та одночасно є менеджером доньки.

Річ у тім, що Олександра була заявлена на турнір WTA 125 у французькому Сен-Мало, який проходив паралельно. Українка перебувала в альтернативному списку та навіть не потрапляла до кваліфікації. Проте перед самим турніром учасниці почали масово зніматися.

WTA надіслала електронного листа Денису Олійникову для підтвердження або зняття з турніру. Однак у цей час батько Олександри був на бойовому завданні та не зміг вчасно відповісти. Згодом Олійников написав у WTA листа, де пояснив пізнє зняття з турніру. Тим більше, що спортсмени мають право на три таких дії без штрафних санкцій. Однак відповідь організації була невтішною.

Виявилося, що десь у правилах WTA дуже маленьким шрифтом зазначено, що якщо гравець увійшов у кваліфікацію турніру WTA 125 і знімається, то він не має права грати турнір ITF того ж тижня. Покарання: грошовий штраф і зняття всіх очок за турнір,

– розповів Олійников.

Він попросив асоціацію про "одноразову амністію", погодившись сплати штраф, щоб залишити зароблені очки. Проте WTA не змінила своє рішення.

Олександра Олійникова разом з батьком / фото з інстаграму тенісистки

На думку Дениса Олійникова, таке рішення є упередженим, адже не захищає інтереси українців, які потерпають від військової агресії Росії.

Раніше українська тенісистка Леся Цуренко звинуватила WTA у "моральному насильстві". Вона подала в суд на керівництво організації.