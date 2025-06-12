Колишній російський тенісист Андрій Чесноков у гучному інтерв’ю звинуватив українців у подвійних стандартах і цинізмі через згадки про війну Росії проти України. Він розповів про особисті образи та конфлікти, які, на його думку, стали для нього постійною реальністю після початку агресії.

Колишній російський тенісист Андрій Чесноков різко відреагував на критику з боку українців, звинувативши їх у цинізмі та подвійних стандартах. Він поскаржився, що після початку війни Росії проти України йому постійно нагадують про агресію та звинувачують у злочинах, що викликає у нього сильне обурення, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Істерика російського тенісиста

Чесноков розповів про низку неприємних інцидентів, які сталися з ним останнім часом. Він згадав випадок у паризькому кафе, коли до нього підійшов незнайомець і образливо звернувся через його національність. Чоловік нібито звинуватив його у негативних речах лише через те, що Чесноков – росіянин. На думку спортсмена, такі ситуації стають для нього повсякденністю.

Також тенісист згадав інцидент в аеропорту Монако, де його запитали про кількість убитих дітей в Україні. Чесноков заявив, що подібні агресивні питання і звинувачення виникають постійно, і він відчуває себе при цьому несправедливо звинуваченим.

Крім того, колишній спортсмен прокоментував резонансний випадок із українською тенісисткою Даяною Ястремською, яка після поразки у матчі з росіянкою Андрєєвою у Гонконзі відповіла, що їй не вистачило "пістолета". За словами Чеснокова, це – яскравий приклад подвійних стандартів, адже подібні висловлювання залишилися безкарними.

Чесноков також висловив незадоволення тим, що санкції і покарання не застосовуються до українців за їхні слова і дії, спрямовані проти Росії. Він назвав це прикладом несправедливості у ставленні до двох країн у контексті війни.