Бодибілдер з Дніпра спробував виправдати свій вихід під російську музику штучним інтелектом

Бодибілдер Андрій Шарапов пояснив свій вихід на змаганнях у Львові під російську пісню. Він сказав, що цю пісню створив його друг за допомогою штучного інтелекту.

Гучний скандал стався під час Кубка України з бодибілдингу WABBA 2025 у Львові. Під час відкритого змагання один з учасників з Дніпра вийшов на сцену під російську композицію, за що його результати анулювали.

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Коментар Шарапова щодо цієї ситуації

Бодибілдер пояснив, що композицію, яка прозвучала на сцені під час виходу, створив його друг із Дніпра спеціально до його дня народження і озвучив за допомогою ШІ, пише 24 канал з посиланням на LVIV MEDIA.

Чому цей трек обрав – його на день народження мені написав друг, озвучив з ШІ – тобто, це не якийсь російськомовний виконавець. Доречі, цей мій друг живе у Дніпрі, знає що таке прильоти, донатить на ЗСУ,

– сказав Андрій Шарапов.

Також він додав, що згоден з рішенням анулювати його результати й пообіцяв надалі узгоджувати музичний супровід своїх виступів.

Відзначимо, що WABBA пообіцяли уникнути подібних ситуацій у майбутньому. У організації зазначили, що їх президент є чинним військовослужбовцем ЗСУ, а змагання завжди супроводжувалися благодійними зборами на підтримку армії.