Забив і приніс перемогу: як Ярмоленко блискавично дебютував за Динамо

Андрій Ярмоленко 23 жовтня 2025 року святкує свій 36-й день народження. У далекому 2008-му році, коли Ярмоленко дебютував за головну команду киян в УПЛ, він ще не здогадувався, що стане справжньою легендою столичного гранда.

11 травня 2008 року Андрій Ярмоленко вперше вийшов в офіційному матчі за головну команду киян. Це була домашня гра Динамо проти полтавської Ворскли у рамках 29-го туру УПЛ 2007/2008, повідомляє 24 Канал.

Як і коли Ярмоленко дебютував за Динамо?

До цього поєдинку Андрій Миколайович жодного разу не потрапляв у заявку "біло-синіх". матч проти полтавського суперника Ярмоленко розпочав у запасі киян. Юрій Сьомін випустив флангового півзахисника лише на останні 7 хвилин гри, коли рахунок у матчі був рівний 1:1. Андрій вийшов на поле замість форварда Артема Кравця.

Але і цього мізерного часу вистачило дебютанту, аби відкрити лік результативним діяв у футболці київського клубу. На 89-й хвилині Ярмоленко із передачі Тіберіу Гіоане забив перший гол за Динамо, принісши перемогу киянам із рахунком 2:1.

Як Ярмоленко дебютував за Динамо: дивіться відео

Головне про кар'єру Андрія Ярмоленка у Динамо?

За своєю спиною Ярмоленко має 405 матчів у футболці Динамо Київ, у яких відзначився 157 голами та 96 результативними передачами.

Завдяки успішним виступав на клубному рівні був викликаний у збірну України, за яку вінгер вже провів 125 поєдинків: 46 м'ячів і 26 асистів (дані Transfermarkt).

Ярмоленка тричі визнавали найкращим бомбардиром української першості (2008/2009, 2013/2014 та 2016/2017).

4-разовий чемпіон України, а також двічі вигравав Кубок та тричі Суперкубок країни.

У поточному сезоні-2025/2026 Ярмоленко взяв участь у 12-ти матчах киян, у яких результативними діями не запам'ятався.

Як повідомляв офіційний сайт Динамо, Ярмоленко не зіграє у виїзному матчі Ліги конференцій проти турецького Самсунспора 23 жовтня. Причина – застуда. До слова, у футболіста є конфлікт із головним тренером киян Олександром Шовковським.