Київське Динамо невдало розпочало сезон 2025-2026. Кияни не тільки провалились у кваліфікації до єврокубків, так ще і запам'ятались кількома скандалами. Один з них – сварка між Андрієм Ярмоленком та Олександром Шовковським, повідомляє 24 Канал з посиланням на Вацко on air.

Чому посварились легенди?

Ще у серпня ходили чутки, що тренер Динамо посварився із лідером команди. Тоді вдалось звести нанівець ці новини, але у жовтні інформація розповсюдилась із новою силою.

Цього разу вже сам Шовковський не приховував свого ставлення до Ярмоленка. Журналіст Віктор Вацко детальніше розповів, що стало причиною конфлікту між легендами клубу.

Ярмоленко має колосальний авторитет в команді. Минулого сезону Андрій мав дуже важливий вплив на роздягальню. У Шовковського такого впливу не було, а в Андрія – був. Подивіться в матчі із Зорею, коли Ярмоленко розминався біля поля. Він підказував і гравці його слухали. Це питання стосунків тренерського штабу та гравців. І немає відчуття, що футболісти зараз хочуть "вмирати" за свого тренера,

– заявив Вацко.

Нагадаємо, що у серпні Шовковський вигнав гравця з тренування через неналежний підхід до роботи. А у жовтні Ярмоленко вже сам залишив розташування Динамо в Польщі після матчу Ліги конференцій проти Крістал Пелес.

Вінгер послався на сімейні проблеми та не повернувся в Україну. Це здивувало Шовковського, про що він відкрито заявив на пресконференції.

Пізніше Андрій все ж повернувся в Україну та відновив роботу з командою. Згідно з даними Flashscore у поточному сезоні Ярмоленко відіграв 12 матчів, але не відзначився жодною результативною дією.

