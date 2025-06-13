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Sport News 24 Баскетбол Створив диво під сирену: баскетболіст закинув фантастичний триочковий через весь майданчик
13 червня, 08:05
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Створив диво під сирену: баскетболіст закинув фантастичний триочковий через весь майданчик

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Емільяно Лескано закинув вирішальний триочковий через весь майданчик, що забезпечило перемогу Ферро над Бока Хуніорс з рахунком 76:73 у плей-оф другого дивізіону Аргентини.
  • Ферро зрівняли рахунок у серії до 2:1, а півфіналістом стане команда, яка виграє три матчі.

Неймовірною розв'язкою завершився матч плей-оф у другому дивізіоні Аргентини. Героєм поєдинку став Емільяно Лескано, який приніс перемогу своїй команді.

У чвертьфіналі плей-оф другого дивізіону чемпіонату Аргентини з баскетболу зустрічалися Ферро та Бока Хуніорс. Рахунок у матчі був рівним і господарі майданчика могли розраховувати лише на диво, пише 24 Канал.

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Баскетболіст змусив усіх хапатися за голови

Рятівником команди Ферро став її гравець Емільяно Лескано. В останні секунди четвертої чверті він вдало зіграв на перехопленні та відчайдушно кинув м'яч через весь майданчик у напрямку кільця Бока Хуніорс.

Цей божевільний триочковий кидок 24-річного баскетболіста виявився вдалим. Фееро вирвав перемогу в суперника – 76:73.

Відео дивовижного кидка аргентинця

Цікаво, що під час гри Ферро зуміли відіграти відставання в 14 очок. Вишенькою на торті став неймовірний кидок Емільяно.

Зазначимо, що рахунок у протистояння Ферро – Бока Хуніорс став 2:1. Півфіналістом стане команда, яка виграє три матчі.

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