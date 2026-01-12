Любить Лукашенка та замилює очі фанам: якою є насправді білоруська тенісистка Соболенко
- Аріна Соболенко отримує чималу критику за свою позицію щодо війни в Україні та підтримку режиму Лукашенка.
- Тенісистка зустрічалася з білоруським диктатором, а також підписала лист на його підтримку під час протестів у Білорусі у 2020 році.
Аріна Соболенко часто потрапляє під критику через свої вчинки на корті і не тільки. Також білоруська тенісистка отримує свою порцію хейту через політичну позицію.
Однак є люди, які захищають першу ракетку світу, повіривши у її брехню, про те, що вона поза політикою. Що Соболенка говорила про Україну та як підтримувала режим диктатора Олександра Лукашенка – розповідає 24 канал.
Що Соболенко говорила про війну Росії проти України?
Білоруська тенісистка від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну замовчувала агресію ворожої країни, а також те, що її рідна країна підтримує окупантів. Проте у 2023 році перша ракетка світу все-таки висловилася стосовно війни.
Соболенко в інтерв'ю Bild заявила, що часто стикається з негативним ставленням до неї з боксу багатьох людей. Але вона не вважає себе винною, адже немає ніякого відношення до політики.
Я нічого поганого Україні не зробила і взагалі нічого не зробила. Є люди, які не люблять мене тільки тому, що я народилася в Білорусі. Це нібито їхнє рішення, і я не можу це контролювати. Звісно, це не найкраще почуття, коли тебе ненавидять люди за те, що ти, по суті, нічого не робиш, але так уже склалося,
– сказала тенісистка.
У тому ж році спортсменка на пресконференції після перемоги у чвертьфіналі Ролан Гарросу над Еліною Світоліною висловилася проти війни, а також заявила, що не підтримує самопроголошеного диктатора Олександра Лукашенка.
"Наче це складне запитання, я не підтримую війну, тобто не підтримую Олександра Лукашенка просто зараз", – висловилася Соболенко.
Додамо, що також білоруська тенісистка нещодавно завітала на подкаст до Джея Шетті, де відповіла на питання про те, який би закон вона запровадила у світі за можливості. Спортсменка здивувала відповіддю, але вочевидь перша ракетка світу просто вирішила трохи покращити свою репутацію.
Я б хотіла, щоб усе вирішувалося шляхом розмови. Без воєн чи конфліктів. Сядьте, розмовляйте, розв'язуйте свої проблеми. Не виходьте з кімнати, поки не досягнете згоди. Це врятувало б багато життів,
– цитує Соболенко Onet.
Таким чином Аріна змогла замилити вболівальникам очі, які захищають її, наголошуючи про те, що вона проти війни в Україні. Проте білоруська тенісистка не та, якою вона намагається себе видати у публічній площині.
Що відомо про минуле Соболенко?
У 2017 році Соболенко вперше зустрілася з Лукашенком після матчу Кубка Біллі Джин Кінг між Білоруссю та Нідерландами у Мінську.
Вочевидь тенісистка захопилася білоруським диктатором, що у 2019 році особисто попросила термінової аудієнції з Лукашенком. Причина зустрічі тенісистки і політика невідома, але білоруські журналісти припустили, що питання важливе і його може вирішити лише президент.
Соболенко запросила зустріч з Лукашенком / Скриншоти з відео
Пізніше Соболенко, яка за її словами не підтримує Лукашенка, в інтерв'ю tut.by назвала білоруського диктатора членом її команди.
Залишається членом моєї команди й Олександр Лукашенко, який завжди прикриє та допоможе у важкій ситуації. Добре народитися в країні, де президент підтримує спорт як ніхто інший і готовий прийти на допомогу у важку хвилину. Це безцінно,
– заявила тенісистка.
Відзначилася спортсменка і під час протестів у Білорусі у 2020 році. Вона закликала припинити насильство та подякувала уряду за те, що він робить, а також підписала лист на підтримку Лукашенка, який на той момент програв президентські вибори.
На цьому історія між Соболенко та Лукашенком не завершилася. Новий 2021-й рік вона зустріла з білоруським диктатором.
Зауважимо, що цікава історія сталася також у 2023 році на Ролан Гарросі за участі Соболенко та Дар'ї Мещерякової. Українська журналістка спитала про те, як можливо, що потенційна перша ракетка світу (тоді вона входила у топ-10) може підтримувати диктатора.
У відповідь білоруська тенісистка змогла сказати: "Без коментарів". Подібну відповідь журналістка почула й на запитання про те, чи зможе Соболенко сказати, що вона засуджує те, що ракети атакували Україну з території Білорусі.
Також на тому турнірі у Франції спортсменка намагалася потиснути руку Еліні Світоліній, яка проігнорувала білоруску. Вочевидь таким жестом Аріна намагалася показати себе у ролі жертви, яку постійно ображають через її національність.
Які досягнення у Соболенко у тенісі?
Білоруська тенісистка двічі перемагала на престижних турнірах Australian Open (2023, 2024) та US Open (2024, 2025).
Всього за кар'єру Соболенка здобула 22 титулу WTA. Зокрема, вона виграла найпрестижніши турніри цієї серії у Мадриді та Вухані.
У парному розряді перша ракетка світу у парі з Елізе Мертенс вигравала US Open (2019), а також Australian Open (2021).