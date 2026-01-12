Любить Лукашенка та замилює очі фанам: якою є насправді білоруська тенісистка Соболенко

Аріна Соболенко часто потрапляє під критику через свої вчинки на корті і не тільки. Також білоруська тенісистка отримує свою порцію хейту через політичну позицію.

Однак є люди, які захищають першу ракетку світу, повіривши у її брехню, про те, що вона поза політикою. Що Соболенка говорила про Україну та як підтримувала режим диктатора Олександра Лукашенка – розповідає 24 канал.

Що Соболенко говорила про війну Росії проти України?

Білоруська тенісистка від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну замовчувала агресію ворожої країни, а також те, що її рідна країна підтримує окупантів. Проте у 2023 році перша ракетка світу все-таки висловилася стосовно війни.

Соболенко в інтерв'ю Bild заявила, що часто стикається з негативним ставленням до неї з боксу багатьох людей. Але вона не вважає себе винною, адже немає ніякого відношення до політики.

Я нічого поганого Україні не зробила і взагалі нічого не зробила. Є люди, які не люблять мене тільки тому, що я народилася в Білорусі. Це нібито їхнє рішення, і я не можу це контролювати. Звісно, це не найкраще почуття, коли тебе ненавидять люди за те, що ти, по суті, нічого не робиш, але так уже склалося,

– сказала тенісистка.

У тому ж році спортсменка на пресконференції після перемоги у чвертьфіналі Ролан Гарросу над Еліною Світоліною висловилася проти війни, а також заявила, що не підтримує самопроголошеного диктатора Олександра Лукашенка.

"Наче це складне запитання, я не підтримую війну, тобто не підтримую Олександра Лукашенка просто зараз", – висловилася Соболенко.

Додамо, що також білоруська тенісистка нещодавно завітала на подкаст до Джея Шетті, де відповіла на питання про те, який би закон вона запровадила у світі за можливості. Спортсменка здивувала відповіддю, але вочевидь перша ракетка світу просто вирішила трохи покращити свою репутацію.

Я б хотіла, щоб усе вирішувалося шляхом розмови. Без воєн чи конфліктів. Сядьте, розмовляйте, розв'язуйте свої проблеми. Не виходьте з кімнати, поки не досягнете згоди. Це врятувало б багато життів,

– цитує Соболенко Onet.

Таким чином Аріна змогла замилити вболівальникам очі, які захищають її, наголошуючи про те, що вона проти війни в Україні. Проте білоруська тенісистка не та, якою вона намагається себе видати у публічній площині.

Що відомо про минуле Соболенко?

У 2017 році Соболенко вперше зустрілася з Лукашенком після матчу Кубка Біллі Джин Кінг між Білоруссю та Нідерландами у Мінську.

Соболенко вперше зустрілася з Лукашенком / Фото з відкритих джерел

Вочевидь тенісистка захопилася білоруським диктатором, що у 2019 році особисто попросила термінової аудієнції з Лукашенком. Причина зустрічі тенісистки і політика невідома, але білоруські журналісти припустили, що питання важливе і його може вирішити лише президент.

Соболенко запросила зустріч з Лукашенком / Скриншоти з відео

Пізніше Соболенко, яка за її словами не підтримує Лукашенка, в інтерв'ю tut.by назвала білоруського диктатора членом її команди.

Залишається членом моєї команди й Олександр Лукашенко, який завжди прикриє та допоможе у важкій ситуації. Добре народитися в країні, де президент підтримує спорт як ніхто інший і готовий прийти на допомогу у важку хвилину. Це безцінно,

– заявила тенісистка.

Відзначилася спортсменка і під час протестів у Білорусі у 2020 році. Вона закликала припинити насильство та подякувала уряду за те, що він робить, а також підписала лист на підтримку Лукашенка, який на той момент програв президентські вибори.

На цьому історія між Соболенко та Лукашенком не завершилася. Новий 2021-й рік вона зустріла з білоруським диктатором.

Соболенко та Лукашенко / Фото з відкритих джерел

Зауважимо, що цікава історія сталася також у 2023 році на Ролан Гарросі за участі Соболенко та Дар'ї Мещерякової. Українська журналістка спитала про те, як можливо, що потенційна перша ракетка світу (тоді вона входила у топ-10) може підтримувати диктатора.

У відповідь білоруська тенісистка змогла сказати: "Без коментарів". Подібну відповідь журналістка почула й на запитання про те, чи зможе Соболенко сказати, що вона засуджує те, що ракети атакували Україну з території Білорусі.

Також на тому турнірі у Франції спортсменка намагалася потиснути руку Еліні Світоліній, яка проігнорувала білоруску. Вочевидь таким жестом Аріна намагалася показати себе у ролі жертви, яку постійно ображають через її національність.

Які досягнення у Соболенко у тенісі?