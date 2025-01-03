Дані Ольмо став гравцем Барселони влітку 2024 року після чемпіонату Європи. Однак "каталонці" досі не змогли зареєструвати гравця у клубі, через що виникають певні проблеми, пише 24 канал з посиланням на GiveMeSport.

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Агент про реакцію Ольмо

Він зазначив, що для Дані це стресова ситуація, як і для будь-якого гравця. Але він чудовий гравець і людина, він намагається бути спокійним.

Дані – переможець, він любить грати, а не дивитися матчі. Ми не ведемо переговорів з жодним клубом. Дані є гравцем «Барселони», і він хоче бути гравцем Барселони. Він доклав великих зусиль, щоб бути в Барселоні. Це було його давнє бажання,

– розповів Бара.

Він також сказав, що "каталонці" – це перший і останній варіант. Він ніколи не приймав кар'єрних рішень заради грошей.

"Дані грає у футбол, оскільки любить цю гру. Він доклав величезних зусиль, щоб бути в Барселоні. Я також радий мати Дані в Барселоні, він один з найкращих гравців у світі в одному з найбільших клубів у світі.

Це правда, що Баварія колись пропонувала більші гроші за Дані, ніж РБ Лейпциг. Маркетингова сторона також була більшою. Але ми дали слово Лейпцигу - вони показали свій проєкт, і ми вирішили поїхати до Лейпцига. Йдеться про спортивний проєкт. Гроші – це не все в житті та футболі", – додав Енді Бара.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Дані Ольмо зіграв 15 матчів за Барселону, у яких забив 6 м'ячів та віддав одну результативну передачу.