В ніч на 22 вересня відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Ей-Джей поступився супернику нокаутом, пише 24 канал з посиланням на talkSPORT.

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Дюбуа пожартував над Джошуа

"Динаміт" заявив, що всі говорять за Ей-Джея, але ніхто не може його знайти.

Де він? Здається, я відправив його до будинку для пристарілих. Всі ці розмови про Ей Джея і людей, які виправдовують його поразку. Настав час людям вітати нового короля,

– зазначив Дюбуа.

Також він додав, що досі зустрічає людей, які плачуть через поразку Ей Джея, замість того, щоб вітати нового короля.

"Наче хтось помер, а країна в жалобі. Не знаю, чи бачили це інші, але я бачив", – сказав Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, що причиною скасування реваншу стала травма Ентоні Джошуа. Наразі невідомо, чи відбудеться другий бій між боксерами.