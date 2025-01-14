Не вірте йому, – Дюбуа про відхід Ф'юрі з боксу

Британський боксер Даніель Дюбуа відреагував на завершення кар'єри Тайсона Ф'юрі. Він вважає, що "Циганський король" ще повернеться на ринг.

У понеділок, 13 січня, Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри. Така заява здивувала всіх, оскільки очікувалося, що "Циганський король" ще проведе бій з Ентоні Джошуа.

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Як Дюбуа відреагував на відставку Ф'юрі

"Динаміт" закликав ніколи не вірити "Циганському королю". Він може повернутися та провести бій з кимось.

Ти ніколи не знаєш напевно. Але насправді Тайсон достатньо зробив у своїй карʼєрі. Він справді легенда, чи не так? Можливо, я буду розчарований, якщо бій Фʼюрі – Джошуа не відбудеться,

– сказав Даніель Дюбуа.

Він також додав, що чекав це протистояння кілька років.

Нагадаємо, що в мережі активно обговорювали можливе повернення Володимира Кличка, суперником якого мав стати Тайсон Ф'юрі.