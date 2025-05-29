Боєць "Азову" обурився приїздом Ломаченка до України і закликав СБУ до дій
- Боєць "Азову" Давид "Хімік" Касаткін висловив обурення приїздом Василя Ломаченка в Україну.
- Касаткін закликав СБУ до дій, згадавши про зв'язки Ломаченка з УПЦ МП та московськими попами.
Військовий "Азову" Давид "Хімік" Касаткін відреагував на приїзд Василя Ломаченка в Україну. Боєць обурений такими діями.
На вихідних, 24 травня, в Іллінцях на Вінничині відбувся боксерський захід серед юнаків та молодших юнаків. На подію був запрошений український боксер Василь Ломаченко.
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Реакція "Хіміка" на приїзд Ломаченка
Військовослужбовець сказав, що Федерація боксу Вінницької області тягне різне сміття до себе, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Давида.
Чому цьому персонажу досі не вручили підозру? Невже вори в законі та зрадники можуть спокійно гуляти країною за хабарі?! Війна ще не скінчилася, а зрадники вже послідовників готують. Служба безпеки України, ваші дії?
– написав "Хімік".
Нагадаємо, що Василь Ломаченко відомий своїми зашкварами з УПЦ МП та припіднесенням московських попів.