Відомий боксер розкритикував рішення організувати реванш Усик – Дюбуа

Легендарний боксер Дюк Маккензі висловився про майбутній реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Він вважає, що цей бій не варто було організовувати.

Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".

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Що сказав Маккензі про реванш

Боксер вважає, що не варто було так вчиняти з Паркером. Він сказав, що це бізнес-рішення, а не боксерське, пише 24 канал з посиланням на Pro Boxing Fans.

Якби Паркер був популярним, то його бій би відбувся, але він не популярніший за Дюбуа. Я впевнений, що бій Усика і Дюбуа відбудеться. Це логічний бій між двома чемпіонами. Кращий б'ється з кращим і зараз так воно і є,

– сказав Дюк Маккензі.

Перший бій між Олександром Усиком і Даніеля Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.

Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.