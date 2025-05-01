Відомий боксер розкритикував рішення організувати реванш Усик – Дюбуа
- Дюк Маккензі критикує рішення організувати реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа, вважаючи його більше бізнес-рішенням, ніж боксерським.
- Перший бій між Усиком і Дюбуа завершився перемогою Усика нокаутом у дев'ятому раунді, але Дюбуа не визнає поразки і прагне реваншу.
- Реванш між Усиком і Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі".
Легендарний боксер Дюк Маккензі висловився про майбутній реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Він вважає, що цей бій не варто було організовувати.
Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".
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Що сказав Маккензі про реванш
Боксер вважає, що не варто було так вчиняти з Паркером. Він сказав, що це бізнес-рішення, а не боксерське, пише 24 канал з посиланням на Pro Boxing Fans.
Якби Паркер був популярним, то його бій би відбувся, але він не популярніший за Дюбуа. Я впевнений, що бій Усика і Дюбуа відбудеться. Це логічний бій між двома чемпіонами. Кращий б'ється з кращим і зараз так воно і є,
– сказав Дюк Маккензі.
Перший бій між Олександром Усиком і Даніеля Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.
Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.