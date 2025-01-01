В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на IFL TV.

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Якою була реакція Джошуа на перемогу Усика

Промоутер британця зазначив, що вони з підопічним не сильно обговорювали реванш. Лише обмінялися парою повідомлень.

Ентоні здається, що Усик виграв бій. Думаю, його заспокоює те, що він знає, що Ф’юрі теж не зміг перемогти Усика,

– сказав Хірн.

Він також додав, що бачив, як Ф'юрі був впевнений у своїй перемозі, адже старанно тренувався.

"Це почуття, яке ти відчуваєш, коли тебе перемагає Усик. Ти просто думаєш: "Я не зміг його прорахувати. Чому?" Саме це я побачив у Ф’юрі після бою. Це було чисте розчарування", – додав Едді Хірн.

Відзначимо, що після поразки в реванші Тайсон Ф'юрі може зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа, який у вересні 2024 року нокаутом поступився Даніелю Дюбуа.