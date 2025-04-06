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Sport News 24 Бокс Він сталь, – Хргович прокоментував перемогу над Джойсом
6 квітня, 11:48
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Він сталь, – Хргович прокоментував перемогу над Джойсом

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Філіп Хргович переміг Джо Джойса одноголосним рішенням суддів у бою в Манчестері 5 квітня.
  • Хргович похвалив Джойса, назвавши його сталлю, і висловив вдячність за можливість бою.
  • Ця поразка стала четвертою для Джойса в останніх п'яти боях.
  • Раніше Хргович програв Даніелю Дюбуа.

Хорватський боксер Філіп Хргович висловився щодо своєї перемоги над Джо Джойсом. Він похвалив британського боксера.

У суботу, 5 квітня, в Манчестері відбувся вечір боксу, де у протистоянні зійшлися Філіп Хргович та Джо Джойс. Хорватський боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. 

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Що сказав Хргович про перемогу

Хорват назвав Джойса сталлю. Він не міг повірити, що Джойс витримав усі удари, пише 24 канал з посиланням на Sky Sports.

Він міцний хлопець, звір, дуже сильний. Дякую Джо за цю можливість. Я приїхав на короткому повідомленні, я був не зовсім готовий. Я дуже радий повернутися і з нетерпінням чекаю великих боїв у майбутньому,
– сказав Філіп Хргович.

Довідка. Нещодавно хорватський боксер програв Даніелю Дюбуа.

Відзначимо, що поразка від Філіпа Хрговича стала четвертою для Джо Джойса в останніх п'яти боях.