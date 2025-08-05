Ірина Дерюгіна дала інтерв'ю про свою підопічну Таїсію Онофрійчук. Наставниця розповіла про те, як змінилася дівчинка після повернення з-закордону.

Ірина Дерюгіна висловилася про гімнастку Таїсію Онофрійчук, відзначивши її характер, лідерські якості та шлях, який вона пройшла від початку повномасштабної війни до виступу на Олімпіаді. За словами тренерки, віра у спортсменку була виправданою, пише 24 Канал з посиланням на Обозреватель.

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Як змінилася Онофрійчук?

Дерюгіна розповіла, що Тая має унікальний характер і якщо його ще трохи загартувати, вона зможе досягти більшого.

І добре, що мене підтримали, коли я вирішила взяти її на Олімпіаду, бо якби цього не сталося, я навіть не знаю, що б було, оскільки все треба робити вчасно, потрібно дати змогу виступити. І вона довела усьому світу, що вона може. Зараз ми готуємось до чемпіонату світу, це буде дуже важкий період. Але подивимось...

– сказала Дерюгіна.

Також вона розповіла, що коли почалась повномасштабна війна, було дуже важко, адже всі розбіглися з першим вибухом у Борисполі.

"Ми не знали, що робити. Тих, дітей, які залишились, вивезли до Ужгорода, де з ними була Марина Кардаш, а я знаходилась в Києві і почала обдзвонювати всіх і якось намагатися повернути дітей до України.

І дідусь Таї провів дуже гарну роботу зі своїм сином, тому що більше місяця тривала ця боротьба за її повернення. Після вторгнення приїхала зовсім інша дитина, і почалась зовсім інша робота. В ній прокинувся лідер, характер. З Таєю дуже зручно працювати і, я вважаю, що вона ще багато чого досягне. Ми віримо у неї, а вона вірить у нас", – сказала Ірина Дерюгіна.

Нагадаємо, що нещодавно Таїсія Онофрійчук з травмою виграла загальний залік у багатоборстві.