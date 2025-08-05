Таїсія Онофрійчук показала блискучий виступ на Олімпіаді-2024. Тренерка спортсменки розповіла, наскільки важкою була підготовка.

Зміни у правилах після Олімпіади в Парижі стали серйозним викликом для всієї системи підготовки в художній гімнастиці. Але навіть у складних умовах тренери й молоді спортсменки знаходять нові підходи, адаптуються і показують високі результати, пише 24 Канал з посиланням на Обозреватель.

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Дерюгіна про зміну правил після Олімпіади

Тренерка зазначила, що напередодні Олімпіади вони змінили програми і все, що треба було.Зокрема вона сказала, що любить конкуренцію і коли всі боряться.

У нас змінилися правила. За нових правил ти ніколи не знаєш як. Тому що Тая увійшла ще з тими правилами на Олімпіаді. А після Парижу-2024 правила змінилися. Дуже важко було. Перебудовуватись усім складно. Не було жодної дитини, яка б зайшла і розчинилася. Тож ми багато змінювали, шукали музику, багато було роботи. Тому що для нас з Іришею найважливіше – це знайти музику, зробити правильний монтаж, правильну постановку. Якщо це все виходить, отже, пішла робота,

– сказала Дерюгіна.

Вона також додала, що це дуже складний процес і для цього потрібний смак.

"У нас такий вид спорту, що все видно. Наші гімнастки мають бути найкращими, найкрасивішими і най-най-най. І я дуже люблю свою роботу. Якось все життя її люблю. І отримую задоволення від цього. Тому, можливо, так і виходить. Це для мене навіть не робота – насолода", – додала Ірина Дерюгіна.

Нагадаємо, що нещодавно Таїсія Онофрійчук з травмою виграла загальний залік у багатоборстві.