"Зробив усе, що міг": головний тренер Реала про свій відхід з клубу
- Карло Анчелотті покине Реал наприкінці сезону-2024/2025 і очолить національну команду Бразилії.
- Його замінить Хабі Алонсо, а Анчелотті дебютує як тренер бразильської збірної 4 червня у матчі проти Еквадору.
- Анчелотті заявив, що йде зі спокійною душею, зробивши все можливе для команди.
Головний тренер Реала поділився емоціями щодо свого відходу з команди. Він покидає "Королівський клуб" зі спокійною душею.
Карло Анчелотті покине Реал наприкінці сезону-2024/2025. Італійський фахівець очолить національну команду Бразилії.
Читайте також Син Анчелотті може очолити іменитий європейський клуб
Як Анчелотті відреагував на відхід
Тренер зазначив, що у день звільнення він буде спокійним і впевненим, пише 24 канал з посиланням на Marca.
Адже я зробив усе, що міг. Я чудово провів час, але футбол не закінчується. Мої команди завжди намагатимуться перемагати до останньої секунди,
– сказав Карло Анчелотті.
Довідка. Реал замість Карло Анчелотті очолить Хабі Алонсо.
Відзначимо, що італійський фахівець дебютує у ролі головного тренера бразильців 4 червня у матчі кваліфікації на ЧС-2026 проти Еквадору.