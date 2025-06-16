Дружина Усика стала на захист Сердючки після шквалу критики через виступ російською

У п'ятницю, 13 червня, у Києві відбувся концерт Андрія Данилка, більш відомого під псевдонімом Вєрка Сердючка. Під час виступу артист виконував свої хіти російською мовою, що спричинило хвилю обговорень і критику з боку уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

Кремінь повідомив, що звернувся до правоохоронців із проханням відреагувати на ситуацію. На захист Андрія Данилка стала дружина Олександра Усика, Катерина, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Катерини Усик.

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Як Катерина відреагувала на хейт Данилка

Дружина Усика вирішила стати на захист українського співака, зазначивши, що важливіше дії, а не мова.

Я не розумію, що важливіше вже: мова чи дії? Людина допомагає та підтримує свою Країну та співає свої пісні! Головне людиною залишатися, а не українськомовним зрадником,

– написала Катерина Усик.

Також вона виклала спільну фотографію з артистом, де назвала його сильно крутою людиною.



Катерина Усик і Вєрка Сердючка / Скриншот зі сторіс

Відзначимо, що до Дня батька Катерина виклала фото зі своїм батьком і привітала його зі святом.