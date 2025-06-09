Готовий був зламати ногу, – Роналду висловився про ушкодження в фіналі Ліги націй
- Кріштіану Роналду допоміг Португалії перемогти Іспанію у фіналі Ліги націй, забивши гол на 61-й хвилині.
- Роналду відчував травму, але був готовий грати заради перемоги, заявивши, що готовий був зламати ногу за Португалію.
- Португалія стала першою командою, яка виграла Лігу націй двічі.
У неділю, 8 червня, в Мюнхені відбувся фінал Ліги націй, в якому збірна Португалії зустрілась із Іспанією. Кріштіану Роналду допоміг своїй команді здобути перемогу.
Португальський футболіст Кріштуану Роналду прокоментував перемогу Португалії у фіналі Ліги націй. Він зазначив, що відчував травму ще напередодні протистояння, пише 24 канал з посиланням на Ojogo.
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Коментар Роналду
Португальського нападника замінили на 88 хвилині поєдинку через ушкодження.
Я відчував травму ще під час розминки, вона турбувала мене вже деякий час. Але заради Португалії я готовий був зламати ногу. Це титул, я мусив грати і віддав усі сили,
– сказав Кріштуану Роналду.
Довідка. Португалець забив гол на 61-й хвилині, зрівнявши рахунок і перевівши матч на серію післяматчевих пенальті.
Відзначимо, що завдяки перемозі над Іспанією збірна Португалії стала першою командою, яка виграла Лігу націй двічі.