"Їм допомагають": зірка Барселони відповів на скарги Реала щодо суддівства

Футболіст Барселони Ламін Ямаль висловив свою думку щодо суддівства в Ла Лізі. Він розповів, що судді часто допомагають Реалу.

Останнім часом мадридський Реал скаржився на роботу суддів у матчах в межах чемпіонату та Кубку Іспанії. Ламін Ямаль відреагував на скарги "вершкових", пише 24 канал з посиланням на Mundo Deportivo.

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Як Ямаль оцінив суддівство

Футболіст сказав, що спершу в Кубку Іспанії судді допомагали Реалу, а потім у матчі з Осасуною – навпаки.

Таке буває часто. Нам, Реалу та Атлетіко не варто скаржитися на суддів, ми маємо те, що маємо, їм також важко. У суддів складна робота. Якщо ти свистиш на користь однієї команди, інша буде скаржитися,

– розповів Ламін Ямаль.

Довідка. У сезоні-2024/2025 гравець зіграв 32 матчі, у яких забив 11 голів та віддав 15 результативних передач.

Нагадаємо, що в останньому матчі суддя показав червону картку гравцю Реала Джуду Беллінгему за те, що той говорив зайвого.