Таловєров вперше відреагував на свій перехід у новий клуб
- Український футболіст Максим Таловєров перейшов у англійський клуб Сток Сіті та підписав трирічний контракт.
- Фінансові деталі трансферу не розголошено, але повідомляється, що сума склала близько 2 мільйонів євро.
Таловєров зазначив, що прийшов у Сток Сіті боротися, незважаючи на важкі умови клубу.
Український футболіст Максим Таловєров продовжить грати в Англії , однак вже в іншому клубі. Гравець перейшов у Сток Сіті.
Максим Таловєров вперше відреагував на свій перехід у Сток Сіті. Він зазначив, що прийшов боротись, пише 24 Канал з посиланням на ФК Сток Сіті.
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Таловєров про свій перехід
Український футболіст зазначив, що згідно з чутками у Сток Сіті дуже важко.
Кажуть, що тут холодні ночі, що тут все жорстко. Але ніякого страху, я сюди прийшов не заради комфорту. Я прийшов боротися. Починаємо роботу,
– сказав Максим Таловєров.
Контракт із гравцем укладено на три роки, проте фінансові деталі переходу клуби офіційно не оприлюднили. За інформацією британських медіа, клуб виклав за трансфер українського захисника приблизно 2 мільйони євро.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Максим Таловєров зіграв 13 матчів за Плімут, у яких відзначився двома голами та одним асистом.
Відзначимо, що Сток Сіті минулий сезон завершив на 18 місці турнірної таблиці англійського Чемпіоншипу, набравши 51 заліковий бал.