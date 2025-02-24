У Мінспорту відреагували на допінговий скандал з Мудриком
- Міністерство молоді та спорту України заявило, що не має права втручатися у ситуацію з допінгом навколо Михайла Мудрика, оскільки це суперечить антидопінговому законодавству.
- Михайла Мудрика відсторонили від футболу після проваленого допінг-тесту, і йому загрожує дискваліфікація на чотири роки.
- У поточному сезоні Мудрик зіграв 15 матчів за Челсі, забив три голи та віддав п'ять асистів.
Міністерство молоді та спорту України вперше прокоментувало скандал навколо Михайла Мудрика. Там зазначили, що не мають права втручатися у цю ситуацію.
В середині грудня в мережі з'явилася інформація про те, що Михайло Мудрик провалив допінг-тест. У пробі "А" українського гравця виявили заборонену речовину.
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Реакція Мінспорту на ситуацію з Мудриком
Там зазначили, що наразі у публічному просторі немає "висновків юристів", які можна було б назвати обʼєктивними та комплексними, пише 24 канал з посиланням на Sport-Express.
УАФ в межах своїх повноважень сформувала склад спортивної делегації для участі у змаганнях Ліги націй УЄФА. До неї, окрім спортсменів та тренерського складу були включені лікарі, масажисти, технічні працівники, які виконували свої обов’язки на підставі трудових відносин з УАФ,
– заявили у Мінспорту.
Також вони додали, що Міністерство молоді та спорту України в межах своїх повноважень на підставі відповідного звернення УАФ своїм наказом затвердило склад делегації та в установленому порядку звернулося листом до Державної прикордонної служби України щодо її виїзду за кордон для участі у змаганнях.
"У діяльність інституцій антидопінгового напрямку Міністерство втручатися не має права, адже це суперечить антидопінговому законодавству", – додали у Мінспорту.
Довідка. Після оголошення про позитивний допінг-тест Михайла Мудрика відсторонили від футболу. Вінгеру Челсі загрожує дискваліфікація терміном на чотири роки.
Нагадаємо, що востаннє українець виходив на поле наприкінці листопада 2024 року. В поточному сезоні він зіграв 15 матчів за Челсі, у яких забив три голи та віддав п'ять асистів.