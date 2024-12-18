Ведучими церемонії став квартет відомих облич українського телебачення: Олексій Душка, ведучий ранкового шоу "Прокидайся" на телеканалі "Ми-Україна+", Олег Панюта та Юлія Галушка, ведучі інформаційно-аналітичних проєктів телеканалу "Ми-Україна", Олександра Кучеренко, ведуча медіасервісу MEGOGO, спортивна журналістка, Міс Україна.

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Урочиста церемонія нагородження пройшла в Kyiv Event Hall by Ramada Encore. Протягом двох місяців всі представники спортивної спільноти мали змогу подавати власні кейси. Цього року премії вручали у понад 20 категоріях, серед яких: "Креатив року", "Благодійний проєкт року", "Спортивний журналіст року", "Подія року", "Спортсмен року" та інші. Склад журі включав понад 60 експертів з різних галузей, включаючи відомих спортсменів, маркетологів та медійників.



Олександр Усик – "Спортсмен року" за версією SBC Ukraine Awards 2024

Це був визначний рік для українського спорту, багатий на гучні події, великі перемоги та чудові приклади співпраці бізнесу й спорту. Вдячний нашому журі за безпристрасне суддівство та щиро вітаю переможців із заслуженими нагородами!

— зазначив CEO Sport&Business Club Ukraine Олексій Брага.

Спортсменом року за версією SBC Ukraine Awards 2024 став боксер Олександр Усик, кращою спортсменкою — фехтувальниця Ольга Харлан, яка також отримала премію "Креатив року" за співпрацю з журналом Playboy. Подією року судді визнали історичні бронзові медалі української команди на чемпіонаті світу з футзалу. Кращим сайтом спортивної організації на думку журі стала сторінка ФК "Кривбас", а "Спортивною організацією року" було визнано Федерацію фехтування України.



Ольга Харлан – "Спортсменка року" за версією SBC Ukraine Awards 2024

Перемогу у категорії, що відзначає найвпливовіші та найбільш креативні маркетингові кампанії, отримала українська компанія FAVBET зі спонсорським проєктом "Гра розкриває тебе". Відзнаку також отримала CS2-команда FAVBET Team, що стала "Кіберспортивною організацією року".



FAVBET Team – "Кіберспортивна організація" року за версією SBC Ukraine Awards 2024



Спонсорський проєкт "Гра розкриває тебе" від FAVBET – "Рекламна кампанія року" за версією SBC Ukraine Awards 2024

Відзначили на премії й декілька важливих соціальних проєктів. Кращим соціальним проєктом року на SBC Ukraine Awards 2024 визнали "Лігу аеророзвідки" від УПЛ та 1+1, а проєкт "#БитваЗаСвітло" DTEK провели спільно з Олександром Усиком, отримав спеціальну відзнаку "Визнання року".