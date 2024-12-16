Грати у найсильнішій лізі світу – мета не лише для футболіста, а і для бренду. A Англійська Прем'єр-ліга – найпотужніший та найпопулярніший.чемпіонат на планеті. Його матчі транслюються у 189 зі 193 держав-членів ООН.

До теми Вже четвертий клуб АПЛ: Nemiroff став партнером англійського Фулгема

Стати партнером лише одного клубу з такою аудиторією – це вже вагоме досягнення й унікальна можливість посилити свої позиції на глобальному ринку. Тим більше – для українського бренду. Всього за місяць Nemiroff уклав угоди про партнерство одразу з чотирма футбольними клубами англійської Премʼєр-ліги, а минулого тижня представники клубів та український бренд зібрались у Лондоні, щоб закріпити партнерство та розповісти місцевим ЗМІ про подальші плани.

З чого все почалося?

Першим про угоду з українським брендом на початку минулого листопада оголосив футбольний клуб Астон Вілла з Бірмінгема. Цей клуб був заснований ще у 1874 році та є одним із найстаріших англійських колективів. У доробку "левів" сім перемог у чемпіонаті та Кубку Англії.

До слова. У минулому сезоні-2023/2024 Астон Вілла фінішувала одразу за топ-3 лідерів англійської першості – четверта позиція, набравши 68 балів у 38-ми зіграних турах. "Віллани" поступились лише чемпіону МанСіті, а також Арсеналу та Ліверпулю.

За умовами угоди, продукція Nemiroff буде представлена на домашньому стадіоні "Вілла-Парк", що дозволить встановити прямий зв’язок з багатомільйонною аудиторією футбольних уболівальників.

Партнерство з Астон Віллою – це сміливий крок вперед для подальшого зростання бренду. Це лише початок, і ми готуємо ще кілька важливих анонсів, які дозволять нам зміцнити свої позиції у Великій Британії та на європейських ринках. Ми віримо, що це співробітництво позитивно вплине на економіку нашої країни, адже вся продукція виробляється на українських потужностях та за підтримки місцевих постачальників,

– розповідав він.



Співпраця Nemiroff із чотирма англійськими клубами

Анонси вже незабаром втілилися у нові партнерства. Вже 14 листопада про партнерство з Nemiroff оголосив лондонський Вест Хем, за який у липня 2018-го по липень 2022-го років виступав колишній капітан збірної України та київського Динамо Андрій Ярмоленко.

Цікаво! У футболці "молотобійців" український футболіст провів 86 матчів, у яких наколотив 13 голів та віддав 6 асистів.

За умовами угоди, назва та лого бренду Nemiroff будуть присутні на клубному телеканалі, а також на домашньому стадіоні команди – одній із найсучасніших спортивних арен Великої Британії "Лондон Стедіум", зведеній до відкриття Олімпійських ігор-2012.

Ще через тиждень угоду з українським виробником уклав ліверпульський футбольний клуб Евертон, за який із січня 2022-го року виступає лівий захисник збірної України Віталій Миколенко.



Партнерство Евертона та Nemiroff

"Іриски" засновані 1878 році та провели понад 120 сезонів в англійській першості, що є рекордним показником для всіх команд чемпіонату.

У найближчі роки український бренд супроводжуватиме матчі клубу на екранах біля поля та на центральних моніторах легендарного стадіону "Гудісон Парк", що приймає матчі з 1892 року.

А вже 28 листопада про співпрацю з Nemiroff оголосив найстаріший професійний футбольний клуб Лондона – Фулгем, заснований у 1879 році. Партнерство стартувало під час найближчого домашнього матчу на домашній арені клубу "Крейвен Коттедж", який, вони, до речі, виграли. Вболівальники зможуть ознайомитися з продукцією Nemiroff у VIP-зонах і на легендарній трибуні Riverside Stand.



Nemiroff та Евертон тепер партнери

А вже незабаром український бренд увіллється у новий клубний простір вболівальників команди – Fulham Pier на березі Темзи, який відкриє двері наступного року. Тут продукція Nemiroff буде представлена у численних барах та ресторанах. У рамках угоди бренд також буде присутній на цифрових платформах клубу та у соціальних мережах, що дозволить охопити мільйони футбольних уболівальників по всьому світу.

Таким чином, всього за місяць географія футбольних партнерств Nemiroff охопила три з чотирьох найбільших за кількістю населення міст Англії: Лондон, Бірмінгем та Ліверпуль.



Nemiroff захоплює англійський футбол

Чому вихід українських брендів на світові ринки – це важливо для України?

Вихід українського бренду на міжнародний ринок – це завжди важливо. Коли наші товари купують за кордоном, більше податків надходить у бюджет України. А присутність українського виробника в одній із найпопулярніших футбольних ліг світу – це ще й можливість додатковий раз нагадати про Україну мільйонам людей. Адже всі чотири англійських клуби оголосили про партнерство з Nemiroff саме як з українським брендом, а продукція бренду помаркована державним прапором.

Крім того, успіхи Nemiroff на футбольному ринку Англії руйнують популярні стереотипи про недоцільність співпраці спорту з деякими категоріями брендів. Як бачимо, у найсильнішій футбольній лізі планети така практика не лише існує, а і досить популярна.