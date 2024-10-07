7 жовтня стало відомо про раптову смерть 34-річного Віталія Поворознюка. Причини смерті наразі досі залишаються невідомими.

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Як Поворознюк відреагував на смерть сина

Про смерть Віталія повідомив його батько у фейсбуці. Він присвятив сину щемливий пост.

Разом із ним померла частина моєї душі. Моє серце розривається на шматки. Я любив його та завжди буду любити.Віталій – це моя гордість, моя опора, моя надія, я завжди знав, що він продовжить мої справи. Він був дуже добрим, щирим, справедливим, співчутливим,

– зазначив президент Інгульця.

Він також розповів, що з самого дитинства й до сьогоднішнього дня Віталій прагнув допомагати усім, кого знав, хотів, щоб усі були щасливі.

"Віталій розумний, чесний, мій син самовіддано працював і я бачив, які він робить успіхи. Мені дуже боляче, дуже шкода... Ніколи не міг подумати, що буду хоронити свого сина. Віталій гідно прожив своє надто коротке життя, йому було лише 34 роки, він хороший син, надійний брат, коханий чоловік, люблячий батько, душа компаній і приклад для друзів", – написав Олександр Поворознюк.

Відзначимо, що прощання з Віталієм Поворознюком відбудеться 8 жовтня о 12 годині.