У травні 2022 року юна гімнастка Олександра Паскаль постраждала від ракетного удару Росії по Затоці, Одеської області. Внаслідок атаки вона втратила ногу, однак наразі продовжує займатися гімнастикою вже у протезі.
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Олександра збирається на тренування
В інстаграмі мама дівчинки показала, як юна спортсменка збирається на тренування.
Збори Олександри Паскаль: дивіться відео
Відзначимо, що попри протез дівчинка продовжує тренуватися, брати участь у змаганнях та мріє стати олімпійською чемпіонкою.