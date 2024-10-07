У травні 2022 року юна гімнастка Олександра Паскаль постраждала від ракетного удару Росії по Затоці, Одеської області. Внаслідок атаки вона втратила ногу, однак наразі продовжує займатися гімнастикою вже у протезі.

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Олександра збирається на тренування

В інстаграмі мама дівчинки показала, як юна спортсменка збирається на тренування.

Збори Олександри Паскаль: дивіться відео

Відзначимо, що попри протез дівчинка продовжує тренуватися, брати участь у змаганнях та мріє стати олімпійською чемпіонкою.