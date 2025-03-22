Ми на одному рівні, – Усик про бої з Ф'юрі
- Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі в реванші в Саудівській Аравії одноголосним рішенням суддів.
- Усик зазначив, що вони з Ф'юрі провели 24 раунди, і назвав їхній шлях неймовірним.
- Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри 13 січня.
Український боксер Олександр Усик розповів про бої з Тайсоном Ф'юрі. Він оцінив "Циганського короля" як суперника.
В ніч з 21 на 22 грудня у Саудівській Аравії відбувся реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Британець програв українцю одноголосним рішенням суддів.
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Що сказав Усик про Ф'юрі
Він зазначив, що вони з британцем провели 24 раунди з Тайсоном, це наче ціле життя, пише 24 канал з посиланням на AI Arabiya English.
Таке враження, ніби провів 20 років. Це був неймовірний шлях. Ми були на одному рівні з моїм чудовим другом Тайсоном Ф'юрі,
– сказав Олександр Усик.
Довідка. 13 січня Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри.
Нагадаємо, що у першому бою перемогу також здобув український боксер. Тоді він переміг роздільним рішенням суддів.