Ми на одному рівні, – Усик про бої з Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик розповів про бої з Тайсоном Ф'юрі. Він оцінив "Циганського короля" як суперника.

В ніч з 21 на 22 грудня у Саудівській Аравії відбувся реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Британець програв українцю одноголосним рішенням суддів.

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Що сказав Усик про Ф'юрі

Він зазначив, що вони з британцем провели 24 раунди з Тайсоном, це наче ціле життя, пише 24 канал з посиланням на AI Arabiya English.

Таке враження, ніби провів 20 років. Це був неймовірний шлях. Ми були на одному рівні з моїм чудовим другом Тайсоном Ф'юрі,

– сказав Олександр Усик.

Довідка. 13 січня Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри.

Нагадаємо, що у першому бою перемогу також здобув український боксер. Тоді він переміг роздільним рішенням суддів.