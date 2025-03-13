Зінченко вперше прокоментував свою гру у матчі проти ПСВ, де він забив гол

Український футболіст Олександр Зінченко висловився про свою гру у матчі проти ПСВ. Зокрема він відзначив забитий м'яч.

У середу, 12 березня, відбулись матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. В одному з них Арсенал в нічию зіграв з ПСВ з рахунком 2:2.

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Як Зінченко прокоментував свою гру

Українець зазначив, що найголовніше – вихід до наступного раунду. Тепер з нетерпінням чекає на наступний матч, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу УЄФА.

Грати проти свого колишнього клубу – особливе почуття. Я люблю ПСВ, до мене там завжди тепло ставилися. Я не скажу, що гра півзахисником для мене в новинку. Я часто грав півзахисника, особливо за збірну України. Сказав Мартіну Едегору та Деклану Райсу, що тепер розумію, як багато вони бігають. Такими є вимоги цього рівня,

– сказав Зінченко.

Він також додав, що у цьому турнірі тебе може покарати будь-яка команда. Залишилися лише суперники світового класу.

Довідка. Олександр Зінченко відкрив рахунок у матчі на 6-й хвилині матчу-відповіді.

Нагадаємо, що у першому матчі Арсенал розгромив ПСВ з рахунком 1:7.