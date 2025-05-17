Українська тенісистка розкритикувала Ковтуна за зміну спортивного громадянства

Українська тенісистка Олександра Олійникова прокоментувала рішенння Іллі Ковтуна змінити спортивне громадянство. Вона розкритикувала його за такий вчинок.

Український гімнаст Ілля Ковтун вирішив змінити громадянство. Спортсмен незабаром буде представляти Хорватію на європейських і міжнародних змаганнях.

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Як Олійникова відреагувала на рішення Ковтуна

Тенісистка вважає, що сьогодні спортсмени своїми виступами за країну несуть дуже важливий меседж, пише 24 канал з посиланням на NV.

Загалом я не дуже добре ставлюся до зміни громадянства навіть не в умовах війни. Бо сам момент – грати за свою країну, підіймати свій прапор – це дуже важлива частина спорт,

– сказала Олександра Олійникова.

Вона також зазначила, що для неї є неприйнятно обрати матеріальні переваги.

"Я кажу це як людина, яка девʼять років грала за іншу країну. Якби я залишилась у Хорватії, мала б кращі умови. Попри те, що хорватська федерація теж неідеальна. У мене з нею теж були проблеми, але вона хоча б працює. На відміну від української, яка не відомо для чого взагалі існує.

Я розуміла, що втрачу матеріально, повернувши прапор, але це рішення мене настільки зарядило, що за два роки я зробила прорив на понад 400 позицій. Тому я не можу підтримати рішення Іллі Ковтуна. Я не поважаю подібні кроки. Мені здається, це щось, що згодом з'їдає людину зсередини", – додала Олександра Олійникова.

Нагадаємо, що Ілля Ковтун є срібним призером Олімпіади-2024 у спортивній гімнастиці.