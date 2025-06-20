Усик отримав прізвисько від британських фанатів: як вони називають українця

Олександр Усик уже за лічені тижні проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій ваговій категорії. Він буде битися з володарем пояса IBF Даніелем Дюбуа.

Їх протистояння відбудеться 19 липня в Лондоні. Промоутер Френк Воррен розповів, який прийом очікує на українського чемпіона від британських фанатів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Чемпіон.

Читайте також Японський боксер після шаленого нокауту втратив пам'ять

Усик заслужив на визнання

За його словами, Олександра Усика дуже поважають у Великій Британії. Він зізнався, що українцю навіть дали спеціальне прізвисько.

"Ми називаємо його Brit Basher (у вільному перекладі – "британоненависник"). Я думаю, британські фани люблять Усика. Він справжній воїн, який виходить битися в інших країнах, бо через війну в Україні не має іншого вибору.

На Вемблі його зустрінуть чудово. Олександр заслужив це. Він – видатний чемпіон. Те, що він зробив в боксі – феноменально. Олімпійське золото, об'єднані титули в крузервейті без жодної поразки. Об’єднані титули у хевівейті, причому знов без жодної поразки", – сказав Воррен.

Довідка. Протягом професійної кар'єри Олександр Усик сім разів ділив ринг з британськими боксерами й кожного разу залишався переможцем. Український боксер здолав: Тоні Белью, Дерека Чісору, Ентоні Джошуа (двічі), Даніеля Дюбуа та Тайсона Ф'юрі (двічі).

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик назвав боксера, який здатен повторити його кар'єрний шлях.