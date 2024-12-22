У ніч на 22 грудня відбувся реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі у столиці Саудівської Аравії. Цього разу українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на X Оскара Де Ла Хойї.

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Коментар Де Ла Хойї

Американець привітав Олександра Усика з перемогою, назвавши його джентльменом та професором. Однак Тайсона Ф'юрі він також не обділив увагою.

Тайсоне, мій аміго, повертайся швидше! Час розпочати з чистого аркуша,

– написав Оскар Де Ла Хойя.

Довідка. Ця поразка стала всього другою у професійній кар'єрі для Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, що у першому бою, який відбувся у травні 2024 року український боксер також здобув перемогу над британцем.