Усі три рефері зафіксували рахунок 116:112. Цю битву оцінили експерти авторитетного видання Boxing News 24, інформує 24 Канал.

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Фізичні кондиції зробили різницю

Вони назвали фактори, які стали вирішальними у другому очному протистоянні між зірками хевівейту. Серед іншого, відзначили зайву вагу британця, яка вплинула на його швидкість:

"Олександр Усик виглядав як чисте золото, коли тримав у руках свої титули WBA, WBC та WBO у суперважкій вазі після 12-раундового протистояння з Тайсоном Ф'юрі. Бій був схожий на шаховий поєдинок.

37-річний Усик використав багато рухів і пронизував кремезного Ф'юрі сильними ударами лівої руки в голову. Тайсона вистачило в бою з Усиком лише до кінця п'ятого раунду. Зайва вага Ф'юрі зіграла злий жарт у другій половині поєдинку, оскільки він виглядав повільним і нездатним атакувати, як у першому бою. Він виявився не готовим до реваншу".

До слова. З цією думкою не погоджується сам Тайсон Ф'юрі. Він упевнений, що насправді переміг у бою що найменше з різницею у три раунди.

Зазначимо, що також цей поєдинок прокоментував колишній абсолют хевівейту Леннокс Льюїс. Він вважає, що українець здобув перемогу заслужено.