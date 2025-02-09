У ніч проти 9-го лютого 2025-го року Дерек Чісора вийшов у ринг проти Отто Валліна. 41-річний боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

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Реакція Валліна на поразку

Швед зазначив, що він в порядку. Розчарований, але таке життя, пише 24 канал з посиланням на IFL.TV.

Я намагався, але Дерек – жорсткий хлопець як для 41-річного. Тому я дуже його поважаю. Перший нокдаун? Мабуть, я трохи втратив рівновагу. Мабуть, він потрапив по мені, але в той же час я шульга, тому часом ноги заплутуються, і ти втрачаєш рівновагу. Не знаю, чому я тоді впав,

– розповів Валлін.

Він також каже, що йому потрібно переглянути запис бою. Чісора – сильний і він однозначно один із найпотужніших панчерів, з якими він зустрічався.

Відзначимо, що Отто Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.