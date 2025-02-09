В ночь на 9-е февраля 2025-го года Дерек Чисора вышел в ринг против Отто Валлина. 41-летний боксер одержал победу единогласным решением судей.

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Реакция Валлина на поражение

Швед отметил, что он в порядке. Разочарован, но такая жизнь, пишет 24 канал со ссылкой на IFL.TV.

Я пытался, но Дерек – жесткий парень как для 41-летнего. Поэтому я очень его уважаю. Первый нокдаун? Видимо, я немного потерял равновесие. Видимо, он попал по мне, но в то же время я левша, поэтому порой ноги запутываются, и ты теряешь равновесие. Не знаю, почему я тогда упал,

– рассказал Валлин.

Он также говорит, что ему нужно пересмотреть запись боя. Чисора – сильный и он однозначно один из самых мощных панчеров, с которыми он встречался.

Отметим, что Отто Валлин в последний раз выходил на ринг в июле, когда победил Онореде Эхвареме.