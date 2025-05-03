Почуваюся ніяково, – Гарсія про сенсаційну поразку від Ромеро

Американський боксер Раян Гарсія вперше висловився про поразку від Роландо Ромери. Він звернувся до своїх шануваьників.

В ніч з 2 на 3 травня відбувся фантастичний вечір боксу у Нью-Йорку. В межах спортивного шоу на Таймс-Сквер Раян Гарсія програв Роланду Ромері.

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Що сказав Гарсія про свою поразку

Спочатку боксер подякував Богу за все в кожній ситуації, адже він не зміг зробити цього у бою проти Ромеро, пише 24 канал з посиланням на X Раяна Гарсії.

Я спустошений і дуже сумний, що бився так, як бився. У мене просто не вийшло сьогодні ввечері, я почувався ніяково. Я багато боровся, щоб потрапити сюди, як ви знаєте. Багато хто не повернувся б після того, через що я пройшов минулого року. Тому я бачу в цьому свою перемогу,

– написав американець.

Він також привітав Ромеро з перемогою і додав, що він – неймовірний хлопець і людина з великим серцем, а також бажає йому тільки найкращого.

Нагадаємо, що в 2024 році навколо Раяна Гарсії розгорівся допінговий скандал, який незабаром був все ж вичерпаний.