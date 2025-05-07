"Буде боляче": в Реалі відреагували на виліт Барселони за крок від фіналу ЛЧ
- В Реалі вважають, що Барселона потрапила в психологічну яму після вильоту з півфіналу Ліги чемпіонів.
- 11 травня відбудеться Ель-Класіко в межах 35-го туру Ла Ліги.
В Реалі прокоментували виліт Барселони з півфіналу Ліги чемпіон. У клубі вважають, що "каталонці" потрапили в психологічну яму напередодні Ель-Класіко.
У вівторок, 6 травня, у Мілані на "Джузеппе Меацца" відбувся матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів Інтер – Барселона. У шаленій перестрілці італійська команда виборола путівку у фінал.
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Що сказав Реал про виліт Барселони
"Королівський клуб" уважно стежив за вильотом свого суперника з Ліги чемпіонів і вважають, що "блаугранас" потрапили до глибокої психологічної ями, пише 24 канал з посиланням на DefensaCentral.
Їм буде боляче. Це наш шанс наблизитися до перемоги в чемпіонаті,
– сказали у Реалі.
Довідка. Наразі Барселона посідає першу позицію у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Реал відстає від команди на 4 бали.
Відзначимо, що 11 травня відбудеться Ель-Класіко в межах 35-го туру Ла Ліги.