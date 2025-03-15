Пишаюся бути тут, – Маліновський про свій блискучий виступ за Дженоа

Український футболіст Руслан Маліновський висловився щодо свого виступу за Дженоа у матчі проти Лечче. Він задоволений таким результатом.

У п'ятницю, 14 березня, Дженоа зустрілося з Лечче в межах 29-го туру Серії А. Команда Руслана Маліновського здобула перемогу з рахунком 2:1.

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Як Маліновський прокоментував свій виступ

Руслан відзначився двома результативними передачами. Українець зазначив, що вболівальники були фантастичними. Кожен день протягом цих шести місяців він думав про те, щоб повернутися до гри, пише 24 канал з посиланням на TMW.

Я пишаюся тим, що я тут. Вболівальники підтримували мене протягом цих місяців, вони писали мені. Вони дали мені впевненість, що я повернуся. Я щасливий, хочу бути здоровим і грати у футбол. Я хочу зробити людей Генуї щасливими. Я хочу грати в хороший футбол, рухатися вперед і, перш за все, бути здоровим,

– зазначив Руслан Маліновський.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Руслан Маліновський зіграв 8 матчів за Дженоа, у яких віддав 3 результативні передачі. Значну частину чемпіонату він пропустив через відновлення.

Відзначимо, що Дженоа наразі посідає 12-ту позицію в турнірній таблиці Серії А.