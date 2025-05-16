"Йому потрібно йти": спортивний коментатор виніс вердикт лідеру Динамо

Український коментатор Сергій Лук'яненко висловив свою думку про Владислава Ваната. Він вважає, що його пора продавати.

В мережі ширилася інформація, що за Владиславом Ванатом стежать топ-клуби європейських ліг. Однак офіційної пропозиції Динамо досі не поступило.

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Що сказав Лук'яненко про Ваната

Коментатор вважає, що після поточного сезону футболіста Динамо треба буде продавати, пише 24 канал з посиланням на ефір VZBIRNA.

Ми бачимо його прогрес, ми бачимо, як він вирішує моменти, ми бачимо гру класну від нього. Я дивлюсь у фіналі Кубка, як він з центру поля біжить у свій штрафний майданчик, просто видає спринт нереальний там ледь не в екстратаймах, там ближче до кінця основного часу,

– сказав Сергій Лук'яненко.

Зокрема він похвалив Ваната за відповідальність бити пенальті.

"І мені здається, рівень впевненості в нього зараз класний, рівень футболу хороший, реалізація теж, тому потрібно йому йти", – додав коментар.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Владислав Ванат зіграв 43 матчі за Динамо, у яких забив 21 гол та віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, що українським футболістом цікавилися клуби Ла Ліги.