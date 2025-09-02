Мав талант Роналдо: куди зник наступник Шевченка в Мілані, якому пророкували велику кар'єру
- Алешандре Пату був перспективним футболістом Мілана, але його кар'єра пішла на спад через постійні травми, які перешкоджали реалізації потенціалу.
- Після виступів у Європі, Пату продовжив кар'єру в Китаї, США та Бразилії, але так і не повернувся на попередній рівень, повісивши бутси на цвях у 2024 році.
В італійському Мілані було безліч великих футболістів, які стали культовими. Таке майбутнє передбачали й для Алешандре Пату, який у 17-річному віці доєднався до "росонері".
З нагоди дня народження бразильця 24 Канал пригадує, як склалася кар'єра футболіста, який так і не реалізував свій потенціал. Йому виповнюється тільки 36 років, але форвард уже повісив бутси на цвях.
Читайте також Зінченко змінив клубну прописку: де гратиме лідер збірної України
Як розпочалася кар'єра бразильця у Європі?
У серпні 2007 року бразильський тінейджер перейшов у Мілан з Інтернасьйоналя за 24 мільйони євро. Він мав замінити Андрія Шевченка, який залишив команду за рік до трансферу юного нападника, та Філіппо Індзагі, в якого найкращі роки кар'єри вже були позаду.
І у стартових чотирьох сезонах футболіст виправдовував очікування. Лише в Серії А він забив за цей час 50 голів і допоміг клубу здобути чемпіонство та Суперкубок Італії.
Всі голи Пату за Мілан у Серії А: дивіться відео
Паралельно з цим юний нападник вів активне життя поза футбольним полем. Він знав межу та не мав великої пристрасті до алкоголю, проте відвідував чимало вечірок.
Через це розпався шлюб Пату з актрисою Стефані Бриту, який тривав менше, ніж рік. Преса активно обговорювала, що причиною розриву стало активне нічне життя футболіста, надмірна увага ЗМІ та несумісність у стилі життя зіркової пари.
Весілля Пату та Бриту / Фото Getty Images
Чому Пату не зміг реалізувати свій потенціал?
Згодом гравця почали турбувати постійні м'язові травми. Через це він пропускав дуже багато матчів і вже на початку 2013 року Мілан продав ще донедавна одного з найперспективніших футболістів планети на Батьківщину – йому було лише 23 роки.
З того моменту кар'єра нападника пішла на спад. Він так і не зміг повернутися на попередній рівень, хоча й намагався.
Бразилець двічі переходив у європейські клуби, але з цього нічого хорошого не вийшло. У складі Челсі він зіграв два матчі, в яких відзначився одним голом, а за Вільярреал провів 24 поєдинки, записавши на свій рахунок 11 результативних дій за системою гол + пас, звідки перебрався у Китай.
Як зізнавався пізніше Пату, він не був готовим до життя суперзірки в 17 років. Тиск очікувань, слава та високі контракти впливали на його ментальність і врешті-решт він не впорався з цим тягарем.
Попри це Карло Анчелотті, який тренував форварда в Мілані, заявляв, що першопричиною були травми. Він переконаний, що бразилець мав усі шанси стати суперзіркою:
У Пату був талант Роналдо, але тіло йому зрадило.
Анчелотті та Пату / Фото Reprodução
Як минув завершальний етап кар'єри Пату?
Залишивши вдруге Європу, Алешандре Пату опинився в Тяньцзінь Цюаньцзянь у 2017 році. У Китаї він провів два сезони, де демонстрував непогану статистику – 36 голів і 8 асистів у 60 поєдинках.
Згодом клуб збанкрутував, а бразилець подав судовий позов до ФІФА через несплату заробітної плати. Борг складав понад три мільйони євро й було ухвалено рішення на користь футболіста.
Після цього бразилець пограв ще в Сан-Паулу й Орландо Сіті, але так і не зміг продемонструвати виступи, які від нього очікували. З "левами" він виграв Відкритий кубок США, а в останньому сезоні здобув Кубок Бразилії на Батьківщині.
У складі Орландо Сіті Пату виграв Відкритий кубок США / Фото US Soccer
Врешті-решт 1 січня 2024 року в Алешендре Пату завершився контракт із Сан-Паулу. Він тривалий час перебував у статусі вільного агента, після чого вирішив повісити бутси на цвях
В інтерв’ю бразилець неодноразово заявляв про бажання допомагати молодим футболістам, щоб вони не повторили його помилок. Наразі він ще не розпочав тренерську кар'єру, але має й надалі амбіції залишатися у футболі та бути корисним для нового покоління гравців.
Футбольна спадщина Пату
- Провів на клубному рівні 500 матчів, у яких забив 189 голів і віддав 60 асистів.
- Виступав за Мілан, Корінтіанс, Сан-Паулу, Тяньцзінь Цюаньцзянь, Орландо Сіті, Інтернасьйональ, Вільярреал і Челсі.
- Здобув вісім трофеїв на клубному рівні, а також ставав срібним і бронзовим призером на Олімпійських іграх.
- У складі збірної Бразилії провів 27 поєдинків і записав на свій рахунок 10 голів і дві результативні передачі.