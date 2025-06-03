Маленький боягуз, – Ф'юрі висловився про майбуній реванш Усика і Дюбуа
- Олександр Усик і Даніель Дюбуа мають провести реванш 19 липня.
- Тайсон Ф'юрі вважає, що обидва боксери проявили боягузтво в першому бою.
Нещодавно офіційно стало відомо, що між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбудеться реванш. Протистояння заплановане на 19 липня.
Британський боксер Тайсон Ф'юрі прокоментував майбутній реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Зокрема він пригадав перше протистояння боксерів, пише 24 канал з посиланням на SecondsOut Boxing News.
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Який прогноз дав Ф'юрі на реванш
"Циганський король" вважає, що Дюбуа програв і здався у першому бою, тому що він – боягуз.
А коли ти здався одного разу, то здаватимешся завжди. Усик теж здався після удару в корпус і п'ять хвилин катався по підлозі, як маленький боягуз, а Дюбуа тоді здався після джебу Усика. Це все факти,
– сказав Тайсон Ф'юрі.
Довідка. Перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.
Нагадаємо, що українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.