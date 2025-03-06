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Sport News 24 Бокс "Це було неймовірно": екссуперник Усика про бій Бівола і Бетербієва
6 березня, 10:37
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"Це було неймовірно": екссуперник Усика про бій Бівола і Бетербієва

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Колишній чемпіон світу Тоні Белью високо оцінив бій між Дмитром Біволом та Артуром Бетербієвим, назвавши його неймовірним.
  • Дмитро Бівол взяв реванш у другому бою з Артуром Бетербієвим, використовуючи тактичний підхід, зокрема, контратакуючи правою рукою.

Колишній чемпіон світу в крузервейті Тоні Белью оцінив протистояння Дмитра Бівола та Артура Бетербієва. Він вважає цей бій чудовим.

В ніч на 23 лютого у Ер Ріяді відбувся другий бій Артура Бетербієва та Дмитра Бівола. Другий зумів взяти реванш.

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Думка Белью про бій

Боксер вважає, що це було неймовірно.  Через що пройшли ці два бійці, пише 24 канал з посиланням на CBeats.

Так, перед цим я ставив на Дмитра Бівола, я думав, що він переможе.

Справа у тактичному інтелекті Дмитра. Ми всі маємо відмінний боксерський IQ на цьому рівні, на рівні чемпіонів світу, і більшість з нас може адаптуватися і пристосовуватися,                                                                  
– сказав Белью.

Зокрема він відзначив тактику Дмитра.

"Він ловив праву руку Бетербієва передньою лівою рукою і контратакував правою. Він планував це, це було чудово. Це неймовірно", – додав Тоні Белью.

Нагадаємо, що у першому бою переміг Артур Бетербієв, що викликало суперечки багатьох експертів.