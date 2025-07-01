"Хотів би мир в країні Усика": ексчемпіон світу про реванш українця і Дюбуа

У на 20 липня на "Вемблі" зустрілися Олександр Усик і Даніель Дюбуа в реванші. Українець вже вдруге здолав "Динаміта" нокаутом.

Ексчемпіон світу Тоні Белью розповів про розмову з Олександром Усиком перед боєм із Дюбуа. Зокрема боксер прокоментував безпекову ситуацію в Україні, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Читайте також ESPN оновив рейтинг P4P після перемоги Усика над Дюбуа

Що сказав Белью про ситуацію в Україні?

Він зазначив, що говорив з українцем напередодні реваншу з Дюбуа і той сказав йому, що в нього залишилося два бої.

Гадаю, так, але з тим, що зараз відбувається в його країні… Це ганьба, що це досі триває. Так що цього найближчим часом не станеться. Я б дуже хотів побачити мир у його країні – для нього і для його родини. Це була б неймовірна подія,

– сказав Тоні Белью.

Нагадаємо, що нещодавно відомий промоутер Едді Хірн порадив Олександру Усику завершити професійну кар'єру боксера.