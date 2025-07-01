"Хотів би мир в країні Усика": ексчемпіон світу про реванш українця і Дюбуа
- Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у реванші на "Вемблі".
- Тоні Белью висловив бажання бачити мир в Україні та розповів, що Усик планує ще два бої.
- Едді Хірн порадив Усику завершити професійну кар'єру.
У на 20 липня на "Вемблі" зустрілися Олександр Усик і Даніель Дюбуа в реванші. Українець вже вдруге здолав "Динаміта" нокаутом.
Ексчемпіон світу Тоні Белью розповів про розмову з Олександром Усиком перед боєм із Дюбуа. Зокрема боксер прокоментував безпекову ситуацію в Україні, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.
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Що сказав Белью про ситуацію в Україні?
Він зазначив, що говорив з українцем напередодні реваншу з Дюбуа і той сказав йому, що в нього залишилося два бої.
Гадаю, так, але з тим, що зараз відбувається в його країні… Це ганьба, що це досі триває. Так що цього найближчим часом не станеться. Я б дуже хотів побачити мир у його країні – для нього і для його родини. Це була б неймовірна подія,
– сказав Тоні Белью.
Нагадаємо, що нещодавно відомий промоутер Едді Хірн порадив Олександру Усику завершити професійну кар'єру боксера.