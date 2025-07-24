Экс-чемпион мира Тони Белью рассказал о разговоре с Александром Усиком перед боем с Дюбуа. В частности боксер прокомментировал ситуацию с безопасностью в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на Esports Insider.
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Что сказал Белью о ситуации в Украине?
Он отметил, что говорил с украинцем накануне реванша с Дюбуа и тот сказал ему, что у него осталось два боя.
Думаю, так, но с тем, что сейчас происходит в его стране... Это позор, что это до сих пор продолжается. Так что этого в ближайшее время не произойдет. Я бы очень хотел увидеть мир в его стране – для него и для его семьи. Это было бы невероятное событие,
– сказал Тони Белью.
Напомним, что недавно известный промоутер Эдди Хирн посоветовал Александру Усику завершить профессиональную карьеру боксера.