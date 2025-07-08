FIE допустила до ЧС з фехтування 40 нейтральних атлетів: як відреагували в Україні

Міжнародна федерація фехтування (FIE) опублікувала список "нейтральних" спортсменів, яких допустили до участі в чемпіонаті світу у Тбілісі. Організація допустила 40 нейтральних спортсменів із російським та білоруським громадянством.

Попри рекомендації МОК, FIE дозволила "нейтральним" атлетам виступати також у командних змаганнях. Українські спортсмени вже відреагували на такі дії з боку Федерації, 24 Канал зібрав усе, що відомо.

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Зашкварне рішення FIE

Серед допущених є російські військовослужбовці: майор Софія Велика, лейтенант Яна Єгорян, прапорщик Ольга Нікітіна, а також Олександра Михайлова. Велика у 2024 році була довіреною особою Володимира Путіна, а у квітні 2025-го потрапила під українські санкції терміном на 10 років.

Для Яни Єгорян і Софії Великої це буде перший міжнародний турнір після відсторонення у 2022 році.

Ольга Харлан саркастично відреагувала в інстаграмі на рішення допустити росіянок до чемпіонату світу в Тбілісі. Українська шаблістка іронічно "похвалила" федерацію.

"Нейтральні" наближаються до чемпіонату світу. Відмінна робота, FIE,

– написала Харлан.

Олімпійська чемпіонка Олена Кравецька також прокоментувала дії FIE. У своєму фейсбуці вона розкритикувала організацію, зазначивши, що вони відправляють армію на чемпіонат світу.

"Мені боляче це писати, але я не можу мовчати. На чемпіонат світу з фехтування допустили росіянок, яких я пам'ятаю ще з Олімпіади-2016. Обидві – офіцерки армії РФ. Обидві – в обіймах Путіна. На десятках фото – в погонах, з медалями від Кремля. З посмішками – в ті дні, коли гинуть наші діти. Їх допустили. Просто так. Не "нейтральних". Не тих, хто засудив війну. А солдатів країни-агресора. Це – зрада. Ви допустили військових. Тих, хто уособлює все, проти чого мав би стояти спорт. І це ганебно", – сказала Кравецька.

Цікаво, що Ольга Харлан та Олена Кравецька не стартуватимуть на чемпіонаті світу у Тбілісі. Про це вони оголосили раніше.

Довідка. Чемпіонат світу з фехтування відбудеться у Тбілісі з 22 до 26 липня.

Відзначимо, що нещодавно ГУР викрило і опублікувало списки спортсменів, які беруть участь у російській пропаганді.