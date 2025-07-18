Який вигляд має дім Шевченка, в якому він виріс
- Будинок, де виріс Андрій Шевченко, розташований у селі Двірківщина на Київщині і має скромний вигляд.
- Це одноповерхова побілена хатинка із зеленими дерев’яними вставками, охайною клумбою та доглянутим фасадом.
У мережі показали будинок, у якому виріс легендарний український футболіст Андрій Шевченко. Це доволі скромне помешкання.
Будинок, у якому пройшли юнацькі роки Андрія Шевченка, розташований у селі Двірківщина на Київщині. Саме там зробив перші кроки на футбольному шляху майбутній володар "Золотого м'яча", пише 24 Канал з посиланням на Марину Машкіну.
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Як виглядає дім Шевченка?
На відео показано скромну сільську хатинку, у якій виріс легендарний футболіст Андрій Шевченко.
Будинок одноповерховий, побілений, із зеленими дерев’яними вставками та рамами навколо вікон. Біля хати охайна клумба з квітами, фасад виглядає доглянутим. За словами журналістки, наразі за будинком доглядає тітка.
Будинок Шевченка: дивіться відео
Нагадаємо, що нещодавно з'явилася інформація про заробітки Андрія Шевченка на чолі УАФ.