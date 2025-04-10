У The Ring показали, як би виглядала іграшкова фігурка Усика

Відомий журнал The Ring долучився до популярного челенджу, в якому штучний інтелект показує, як би виглядала людина у вигляді іграшки. Вони показали, як виглядатиме і Олександр Усик.

В мережі завірусився тренд, де люди перетворюють себе на ігрошкових фігурок за допомогою сервісів ШІ. До челенджу долучився і журнал The Ring.

Читайте також Промоутер Усика анонсував новини про бій за абсолют

Як виглядає іграшкова фігурка Усика

Видання показало фігурку українського боксера, пише 24 канал з посиланням на соцмережі The Ring.

Вусатий українець виглядає серйозним і насупленим, стоячи у білих шортах зі складеними руками.



Фігурка Олександра Усика / Фото The Ring

Нагадаємо, що українець у двох останніх боях Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі рішенням суддів.