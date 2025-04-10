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Sport News 24 Бокс У The Ring показали, як би виглядала іграшкова фігурка Усика
10 квітня, 14:46
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У The Ring показали, як би виглядала іграшкова фігурка Усика

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Журнал The Ring долучився до челенджу, який показує людей у вигляді іграшкових фігурок за допомогою штучного інтелекту, представивши фігурку Олександра Усика.
  • Фігурка Усика має вуса і серйозний вираз обличчя, одягнута в білі шорти, з руками, складеними на грудях.

Відомий журнал The Ring долучився до популярного челенджу, в якому штучний інтелект показує, як би виглядала людина у вигляді іграшки. Вони показали, як виглядатиме і Олександр Усик.

В мережі завірусився тренд, де люди перетворюють себе на ігрошкових фігурок за допомогою сервісів ШІ. До челенджу долучився і журнал The Ring.

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Як виглядає іграшкова фігурка Усика

Видання показало фігурку українського боксера, пише 24 канал з посиланням на соцмережі The Ring.

Вусатий українець виглядає серйозним і насупленим, стоячи у білих шортах зі складеними руками.


Фігурка Олександра Усика / Фото The Ring 

Нагадаємо, що українець у двох останніх боях Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі рішенням суддів. 